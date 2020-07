Noord-Korea: voorlopig geen top tussen Kim en Trump

Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft gezegd dat het Aziatische land voorlopig geen topontmoeting wil tussen haar broer en de Amerikaanse president Donald Trump.

„De Verenigde Staten zijn gebaat bij zo’n ontmoeting, maar wij niet. We willen de VS niet bedreigen. Ik denk niet dat er dit jaar een top komt, maar je weet het nooit,” aldus Kim Yo-jong, die beschouwd wordt als een van de machtigste mensen van Noord-Korea na haar broer.

De uitspraak van Kim tegen tegen persbureau KNCA kwam kort nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd had dat hij „hoopvol” was over nieuwe gesprekken.

Kim zei dat haar broer haar had geïnstrueerd om de groeten aan Trump door te geven en hem succes te wensen. „Maar zelfs als de relatie tussen de leiders goed is, zal Washington weer vijandig doen”, zei ze.

Kim Jong-un en Trump hebben elkaar drie keer ontmoet, maar zijn er niet in geslaagd om een compromis te vinden over het kernwapenprogramma van Noord-Korea of de internationale sancties tegen het land.