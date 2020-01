Noord-Korea voor het eerst bij veiligheidsconferentie in München

Voor het eerst in de geschiedenis is Noord-Korea dit jaar bij de veiligheidsconferentie in München. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De conferentie, waar tientallen landen het internationale veiligheidsbeleid bespreken, wordt gehouden van 14 tot en met 16 februari. Noord-Korea stuurt de viceminister van Buitenlandse Zaken, Kim Son-gyong, naar München.

Noord-Korea zelf is al langere tijd onderwerp van gesprek als het om veiligheid gaat. Het land zou zich nog steeds bezighouden met de productie van kernwapens. Om Noord-Korea daarvan af te houden heeft de Amerikaanse president Donald Trump al meerdere ontmoetingen gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De verwachting is dat ook een Amerikaanse delegatie in februari naar Duitsland afreist.

De veiligheidsconferentie werd voor het eerst gehouden in 1963.