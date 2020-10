Noord-Korea viert partijverjaardag met grote parade

Noord-Korea heeft zaterdag een enorme militaire parade gehouden in de hoofdstad Pyongyang. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werd daarmee het 75-jarige bestaan gevierd van de regerende arbeiderspartij.

Onder het toeziend oog van leider Kim Jong-un paradeerden duizenden militairen over het plein dat is vernoemd naar de stichter van Noord-Korea, Kim Il-sung. Verder werd allerhande wapentuig langs de leider gereden met de gebruikelijke enorme raketten op opleggers. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten hielden de parade in de gaten.

Het was lang onduidelijk of de parade, die in de vroege ochtend plaatsvond en die alom werd verwacht, ook daadwerkelijk was geweest. De Noord-Koreaanse staatstelevisie kwam uiteindelijk zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) met beelden van het evenement.

De strak marcherende militairen droegen geen van allen mondkapjes in verband met het coronavirus. Ook in het publiek werd geen bescherming gedragen. Noord-Korea sloot acht maanden geleden zijn grenzen om het coronavirus buiten de deur te houden. Het land heeft nog geen enkele besmetting gemeld.