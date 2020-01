‘Noord-Korea vervangt minister van Buitenlandse Zaken’

Het regime in Noord-Korea heeft minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho vervangen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite NK News, die vanuit het Zuid-Koreaanse Seoul over Noord-Korea bericht. Over de reden van het vertrek van Ri laat NK News zich niet uit.

Volgens NK News maakt Noord-Korea donderdag bekend wie Ri gaat opvolgen. Ri is al 38 jaar werkzaam in de Noord-Koreaanse diplomatie en was sinds 2016 minister van Buitenlandse Zaken. Hij vergezelde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens tal van topontmoetingen.

De dialoog tussen Noord-Korea en de VS over het ontmantelen van het nucleaire programma van het bewind in Pyongyang ligt al maandenlang stil. Eerder deze maand stuurde de Amerikaanse president Donald Trump Kim wel een persoonlijke brief om hem te feliciteren met zijn verjaardag.