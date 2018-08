Noord-Korea verontrust over positie VS

Noord-Korea maakt zich in toenemende mate zorgen over de houding van de Verenigde Staten tegenover het bewind in Pyongyang. Minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho noemde het alarmerend dat de Verenigde Staten „steeds harder roepen dat de internationale sancties tegen Noord-Korea moeten worden gehandhaafd”.

De minister vindt dat niet terecht. Hij zei dat Noord-Korea vastbesloten is de afspraken na te komen die Kim Jong-il en president Donald Trump hebben gemaakt op hun top in juni in Singapore. Daar beloofde Noord-Korea het nucleaire programma af te bouwen. Trump zegde Noord-Korea een betere relatie met de VS toe. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo riep landen in Zuidoost-Azië deze week echter op internationale sancties tegen het bewind in Pyongyang te handhaven.

Verder hebben bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten gezegd dat Noord-Korea de VS probeert te misleiden over het aantal kernkoppen en raketten waarover het beschikt. Ook zou Pyongyang geen open kaart spelen over de bases die het heeft voor het maken van kernwapens.