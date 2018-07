In 2015 was de laatste keer dat de regering van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een dergelijk besluit nam. In Noord-Korea is het volgens de Verenigde Naties (VN) slecht gesteld met de mensenrechten. De VN willen dat de schendingen van de mensenrechten deel gaan uitmaken van de gesprekken over de denuclearisatie van Noord-Korea.

De Amerikaanse regering gaat ervan uit dat er tussen de 80.000 en 120.000 politieke gevangenen in kampen vastzitten.