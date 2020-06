‘Noord-Korea schort militaire actieplannen tegen het Zuiden op’

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft besloten militaire plannen voor actie tegen Zuid-Korea op te schorten. Dat meldde staatspersbureau KCNA dinsdag.

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen beide Korea’s flink opgelopen nadat het Noorden vorige week een gezamenlijk verbindingsbureau aan zijn kant van de grens opblies, de dialoog had beëindigd en met militaire actie dreigde.

Het regime in Pyongyang is woest over groepen Noord-Koreaanse overlopers die naar het zuiden zijn gevlucht en pamfletten met propagandaboodschappen over de grens vanuit Zuid-Korea blijven sturen. Het gaat vaak om pamfletten met kritiek op Kim, die worden vastgemaakt aan ballonnen of in flessen te water worden gelaten.