Noord-Korea schiet weer raket richting Japan

Noord-Korea heeft vrijdagochtend (lokale tijd) opnieuw een raket afgevuurd. Het nog niet geïdentificeerde projectiel werd in de buurt van de hoofdstad Pyongyang gelanceerd en vloog in de richting van Japan.

Volgens de Japanse zender NHK vloog de raket over het noorden van het land en stortte het daarna in de Grote Oceaan. De Japanse kabinetschef Yoshihide Suga bevestigde dat er geen brokstukken op Japans grondgebied zijn neergekomen.

De Japanse regering heeft de lancering scherp veroordeeld. Suga zei dat zijn land „met passende maatregelen zal reageren.” Zuid-Korea en de Verenigde Staten onderzoeken nog om wat voor soort raket het gaat.

De Amerikaanse generaal John Hyten, die is belast met het Amerikaanse atoomprogramma bevestigde ook nog dat de grote ontploffing op 3 september in Noord-Korea inderdaad een test met een waterstofbom was. De Amerikanen hadden tot nu toe geen uitspraken gedaan over de aard van de ontploffing, die voor wereldwijde opschudding zorgde.