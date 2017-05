Noord-Korea: raketten zijn klaar voor gebruik

Noord-Korea heeft succesvol een raket afgevuurd waarbij de precisie en het brandstofsysteem van de Pukguksong-2-raket werd getest. Dat heeft Noord-Korea maandag bekendgemaakt.

De leider van dat land, Kim Jong-un, was zelf bij de lancering aanwezig. Hij zei bij de proef dat de raket geschikt is om te worden ingezet. Volgens Noord-Korea kan de raket Amerika treffen. Defensiespecialisten in westerse landen stellen echter dat die claim overdreven is. In VN-resoluties wordt het land verboden om ballistische raketten te testen.

Vorig weekeinde schoot Noord-Korea ook al een ballistische raket af, die bij Rusland in zee verdween. De Veiligheidsraad van de VN veroordeelde die test maandag.