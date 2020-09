‘Noord-Korea probeerde via banken VS sancties te omzeilen’

Noord-Korea heeft jarenlang geld witgewassen en internationale sancties omzeild via een reeks lege vennootschappen en hulp van China. Dat gebeurde door geld via bekende banken in New York te verplaatsten, blijkt uit vertrouwelijke documenten in bezit van het Amerikaanse NBC News.

Van de Noord-Koreaanse bedrijven bleef onduidelijk wie deze in bezit had. De betalingen hadden ronde bedragen en er leek geen duidelijke ontvanger of een commercieel belang van de overmakingen te zijn. Een fraude-expert zegt tegen NBV dat dat „typische manoeuvres zijn die de alarmbellen doen afgaan bij fraudebestrijders”.

Uit de documenten blijkt dat de afgelopen jaren zeker 175 miljoen dollar (148 miljoen euro) door Noord-Korea door Amerikaanse banken onder wie JP Morgan en the Bank of New York Mellon is gevloeid.

„Het lijkt op een gecoördineerde actie van Noord-Korea om toegang te krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem via verschillende banken en dat op geavanceerd wijze,” zei Eric Lorber, een voormalig ambtenaar van het ministerie van Financiën die werkte aan sancties tegen Noord-Korea van de Amerikaanse regering.