Noord-Korea lijdt onder extreme droogte

Noord-Korea lijdt onder een extreme droogte en chronische voedseltekorten. De gemiddelde regen- en sneeuwval in het land daalde dit jaar naar het laagste niveau in 37 jaar, zeiden staatsmedia in Pyongyang woensdag.

Noord-Korea zette onlangs al het mes in de voedselrantsoenen voor burgers. Zij ontvangen nog maar 300 gram levensmiddelen per dag. Naar schatting 10 miljoen mensen, 40 procent van de hele bevolking, lijden honger, zeiden het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP), en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN vorige maand in een gezamenlijk rapport.

De geïsoleerde, verarmde natie, die te maken heeft met verschillende sancties vanwege haar kernwapen- en ballistische raketprogramma’s, heeft al lange tijd grote moeite in de eigen voedselbehoefte te voorzien. Kleine rampen, waaronder droogte, kunnen de voedselproductie in het land aanzienlijk verslechteren en belemmeren.

Volgens het WFP en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN bereikte de oogst van Noord-Korea vorig jaar het laagste niveau sinds 2008.

Van januari tot begin mei viel er in Noord-Korea slechts 54,4 millimeter regen of sneeuw, de kleinste hoeveelheid sinds 1982, zei staatspersbureau KCNA, en beschreef de situatie als "een extreme droogte".