Noord-Korea lanceert twee projectielen

Noord-Korea heeft maandag twee projectielen afgeschoten. Het gaat volgens de Zuid-Koreaanse strijdkrachten om korteafstandsraketten. Die zouden een afstand van ongeveer 240 kilometer hebben afgelegd en een hoogte hebben bereikt van 35 kilometer.

Zuid-Korea zegt dat de projectielen richting het oosten zijn afgevuurd vanuit Wonsan aan de Noord-Koreaanse oostkust. De projectielen zouden uiteindelijk in zee zijn gestort. Het Zuid-Koreaanse leger zegt in de gaten te houden of nog meer raketten worden afgevuurd.

Noord-Korea heeft in het verleden kernproeven uitgevoerd en raketten getest die de Verenigde Staten kunnen bereiken. Dat deed de spanning tussen de landen flink oplopen. De Amerikaanse president Donald Trump zocht een diplomatieke oplossing en heeft Kim de afgelopen jaren meerdere keren ontmoet.

Het nucleaire overleg tussen de landen lijkt echter te zijn vastgelopen. De Noord-Koreaanse dictator waarschuwde eind vorig jaar dat er „geen reden” is om nog langer af te blijven zien van nucleaire- en rakettesten. Ook beloofde hij een „nieuw strategisch wapen” te laten zien.