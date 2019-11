Noord-Korea lanceert twee projectielen

Noord-Korea heeft twee projectielen gelanceerd die in de Japanse Zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland zijn neergekomen. Zuid-Koreaanse waarnemers hebben nog niet vastgesteld om wat voor type raketten het precies gaat. Het is dit jaar de dertiende keer dat het stalinistisch geregeerde Noord-Korea een lanceerproef doet met een of meer raketten. De vorige keer was 31 oktober.

Het land heeft dit jaar onder meer nieuw korteafstandsraketten uitgeprobeerd, waaronder een Noord-Koreaanse versie van een Russische Iskanderraket. Ook lanceerde het een nieuwe versie van een raket die vanaf een onderzeeër wordt afgeschoten, de Pukguksong-3, berichtte persbureau Yonhap vanuit Seoul.

De dialoog van Noord-Korea met de Verenigde Staten over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is volkomen vastgelopen. Pyongyang stelt dat Washington een vijandige houding aanneemt. Voor nieuwe Amerikaanse voorstellen staat het regime in de Noord-Koreaanse hoofdstad nog wel open tot aan het einde van dit jaar.