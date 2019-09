Noord-Korea lanceert twee projectielen

Noord-Korea heeft twee projectielen vanuit de zuiden van het land afgevuurd richting het oosten. Dat meldt de militaire staf van Zuid-Korea. De lanceringen komen vlak nadat Noord-Korea maandag aankondigde de gesprekken met de Verenigde Staten over nucleaire ontwapening eind september te willen hervatten.

Het is de achtste keer dat Noord-Korea raketten afschiet sinds de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Yong-un elkaar afgelopen juni ontmoetten op de grens van beide Korea’s. Een hogere regeringsmedewerker van de VS zegt op de hoogte te zijn van de jongste lanceringen. „We houden de situatie in de gaten en hebben nauw contact met onze bondgenoten in de regio.”

Een ambtenaar van het Japanse ministerie van Defensie meldt geen bevestiging te hebben dat een ballistische raket op Japans grondgebied terecht is gekomen. Hij ziet geen onmiddellijk gevaar voor de nationale veiligheid.