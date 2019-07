Noord-Korea lanceert opnieuw twee raketten

Noord-Korea heeft opnieuw een rakettest uitgevoerd. Volgens de militaire autoriteiten van Zuid-Korea zijn woensdagochtend twee korteafstandsraketten afgeschoten vanaf het schiereiland Hodo aan de oostkust van het land.

Zuid-Korea zegt dat de ballistische raketten een afstand aflegden van ongeveer 250 kilometer en een hoogte bereikten van 30 kilometer. Ze kwamen terecht in de Japanse Zee. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zijn dit naar verluidt andere raketten dan die bij eerdere lanceringen van het Aziatische land.

Het is de tweede rakettest zijn in korte tijd. Vorige week vuurde Noord-Korea vanaf dezelfde locatie twee korteafstandsraketten af die in de Japanse Zee terechtkwamen. Het regime in Pyongyang liet daarop weten dat de lancering een waarschuwing was aan buurland Zuid-Korea dat militaire oefeningen wil houden samen met de Verenigde Staten.