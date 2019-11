Noord-Korea heeft een ongeïdentificeerd projectiel gelanceerd. Dat zegt een legerleider van Zuid-Korea tegen persbureau Yonhap. Volgens de Japanse kustwacht gaat het om een raket. Schepen in de regio moeten extra goed opletten, aldus de kustwacht.

Het is de dertiende lancering in Noord-Korea dit jaar. De laatste was op 31 oktober, toen ging het volgens het Zuid-Koreaanse leger om twee raketten die in de Japanse Zee belandden.