Noord-Korea lanceert drie korteafstandsraketten

Noord-Korea heeft drie korteafstandsraketten gelanceerd. Dat zegt de stafchef van het Zuid-Koreaanse leger tegen persbureau Yonhap. De projectielen zijn vanuit de oostelijke provincie Hamgyong afgevuurd richting het noordoosten.

Het is nog niet bekend wat het doelwit was. „Het leger houdt in de gaten of er nog meer raketten worden gelanceerd”, aldus een legerleider. Er zou volgens Zuid-Korea gebruik zijn gemaakt van meerdere types raketlanceerder. Het zou de vijfde keer zijn dat Noord-Korea dit systeem test.

Vorige week vuurde Noord-Korea ook projectielen af. Dat waren volgens het Zuid-Koreaanse leger korteafstandsraketten. De korte periode tussen de tests duidt er volgens specialisten in Zuid-Korea op dat de systemen bijna gevechtsklaar zijn. Het zuiden keurde de wapentest van vorige week af, waarna de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hard uithaalde naar Zuid-Korea.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in belegde een crisisoverleg waarin onder meer de veiligheidssituatie op het Koreaanse schiereiland werd besproken.

Noord-Korea heeft in het verleden kernproeven uitgevoerd en raketten getest die de Verenigde Staten kunnen bereiken. Dat deed de spanning tussen de landen flink oplopen. Gesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Kim veranderden daar niet veel aan.

Het nucleaire overleg tussen de landen is eind vorig jaar vastgelopen. De Noord-Koreaanse dictator waarschuwde eind vorig jaar dat er „geen reden” is om nog langer af te blijven zien van nucleaire- en rakettesten.