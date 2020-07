Noord-Korea lanceerde kruisraket tijdens zomeroefening

Noord-Korea heeft een kruisraket gelanceerd vanaf een marineschip voor zijn oostkust. Volgens het Zuid-Koreaanse leger was de lancering onderdeel van de jaarlijkse zomeroefeningen die het noordelijke land op dit moment houdt.

He afschieten van de kruisraket was eerder deze maand, maar is nu pas naar buiten gekomen, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het ging om een onbekend type raket, maar volgens een functionaris van het Zuid-Koreaanse leger was het waarschijnlijk van een soort die eerder ook al was afgeschoten.

Noord-Korea tergt regelmatig de internationale gemeenschap door raketten te testen.