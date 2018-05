Noord-Korea laat drie Amerikanen vrij

Noord-Korea heeft zoals verwacht drie Amerikaanse gevangenen vrijgelaten. Zij vliegen terug naar de Verenigde Staten met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die op bezoek was in Noord-Korea. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd.

,,Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in de lucht is en op zijn weg terug uit Noord-Korea met de drie geweldige heren, waar iedereen zo naar uitkijkt. Ze lijken in goede gezondheid te verkeren. Ook een goede ontmoeting met Kim Jong-un. Datum & Plaats afgesproken, aldus Trump op Twitter.

De minister en de drie vrijgelaten Amerikanen landen naar verwachting om twee uur ‘s nachts (plaatselijke tijd) in de Verenigde Staten. Trump zal daar zijn om ze te verwelkomen.

De drie Amerikanen waar het om gaat zijn zakenman en zendeling Kim Dong-chul en Kim Sang-dok en Kim Hak-song, die beiden aan de universiteit in Pyongyang werkten.

Zuid-Korea toonde zich blij met de vrijlating en zei te verwachten dat de actie een positief effect zal hebben op de ontmoeting tussen Trump en Kim. Het Blauwe Huis riep Pyongyang meteen op ook zes Zuid-Koreanen vrij te laten die het gevangen houdt.