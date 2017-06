Noord-Korea laat Amerikaanse student onverwachts vrij

Noord-Korea heeft de Amerikaanse student Otto Warmbier tegen alle verwachtingen in dinsdag vrijgelaten. De 22-jarige man was tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld wegens ‘tegen de staat gerichte activiteiten’ en spionage. Volgens Noord-Korea zou Warmbier, een student uit Virginia, een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il willen stelen.

„Warmbier is al op weg naar de Verenigde Staten waar een hereniging met zijn familie wacht”, zei minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. In een verklaring zei hij dat zijn ministerie al een tijdlang aan diens vrijlating werkte op last van president Donald Trump. Tillerson benadrukte dat hij zich blijft inzetten voor de vrijlating van drie andere Amerikaanse gedetineerden in Noord-Korea.

Pyongyang: straffen Amerikanen is ons recht

The Washington Post meldde echter, op basis van Warmbiers ouders, dat de student in comateuze toestand is geëvacueerd uit het land. Zijn ouders zeiden tegen de krant dat ze hun zoon dinsdagavond in Cincinnati verwachten. Tevens meldden ze dat Warmbier al meer dan een jaar in coma ligt. Hoe hij daarin verzeild raakte, is niet bekend.

„Noord-Korea gebruikt student als pion”

Tillerson wilde niets zeggen over de medische toestand van de jongen.