Noord-Korea klaagt over ‘beroving’ diplomaten

Noord-Korea beschuldigt de Amerikaanse autoriteiten van het „beroven” van diplomaten. Een delegatie uit het stalinistische land moest volgens staatspersbureau KCNA in New York onder dwang een pakketje afstaan. Dat bewijst volgens Pyongyang nog maar eens dat de Verenigde Staten „een wetteloze boevenstaat zijn”.

De Noord-Koreaanse diplomaten woonden eerder deze maand een VN-conferentie bij over de rechten van gehandicapten. De delegatie zou vervolgens op luchthaven John F. Kennedy zijn benaderd door medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de politie, die het pakket in beslag namen.

De Amerikanen „voerden een gewelddadige aanval uit, alsof het gangsters waren”, klaagde een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. „Ze pakten het diplomatieke pakket af van de diplomaten.” Dat roept volgens de zegsman de vraag op of het hoofdkwartier van de Verenigde Naties wel thuishoort in New York.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilden niet reageren op de Noord-Koreaanse klacht. De spanning tussen de landen is verder opgelopen sinds Pyongyang de Amerikaan Otto Warmbier (22) vrijliet. Hij bleek in coma te liggen, volgens zijn vader omdat hij tijdens zijn gevangenschap ernstig hersenletsel opliep.