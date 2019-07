Noord-Korea houdt Russische vissers vast

Noord-Korea houdt al ruim een week vijftien Russische en twee Zuid-Koreaanse vissers gevangen. Dat heeft de Russische ambassade in Seoul woensdag bekendgemaakt. De Russen en Zuid-Koreanen werden op 17 juli aangehouden door Noord-Koreaanse grensbewakers en zitten nu in een hotel in Wonsan.

Hun schip, de Xiangheilin-8, ligt ook in die plaats. Volgens een verklaring van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de bemanning gearresteerd vanwege „overtreding van de regels om de territoriale wateren binnen te varen en daar te blijven”. Maandag kregen Russische diplomaten toestemming om de vissers te bezoeken.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde geen commentaar geven op de detentie van de twee Zuid-Koreanen. De Russische ambassade zegt „doorlopend contact” te hebben met de Noord-Koreaanse autoriteiten om de zaak op te lossen.