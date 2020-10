‘Noord-Korea hield enorme militaire parade’

Noord-Korea lijkt zaterdag een enorme militaire parade te hebben gehouden in de hoofdstad Pyongyang. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werd daarmee het 75-jarige bestaan gevierd van de regerende arbeiderspartij.

Onder het toeziend oog van leider Kim Jong-un paradeerden duizenden militairen over het plein dat is vernoemd naar de stichter van Noord-Korea, Kim Il-sung. Verder werd allerhande wapentuig langs de leider gereden met de gebruikelijke enorme raketten op opleggers. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten hielden de parade in de gaten.