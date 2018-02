„Noord-Korea helpt Syrië met chemische wapens”

Noord-Korea heeft materiaal naar Syrië verscheept dat gebruikt kan worden bij het maken van chemische wapens. Dat meldden Amerikaanse media op basis van bevindingen van VN-experts. Het gaat volgens rapportages om zuurbestendige tegels, kleppen en pijpen.

Vijf scheepsladingen zijn naar Syrië vervoerd via een Chinese transportbedrijf van eind 2016 tot en met begin 2017, meldt The Wall Street Journal. Ze maken onderdeel uit van tientallen transporten gedurende meerdere jaren.

Volgens het VN-rapport bezochten Noord-Koreaanse raketexperts de militaire installaties in Syrië in 2016 en 2017, nadat het materiaal voor de chemische wapens was geleverd, aldus CNN.