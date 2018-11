„Noord-Korea heeft nieuwe artillerie getest”

Het „geavanceerde” tactische wapen dat is getest door Noord-Korea, is vermoedelijk een nieuw soort langeafstandsartillerie. Dat zegt een bron rond de Zuid-Koreaanse regering tegen persbureau Yonhap. Noord-Koreaanse staatsmedia hebben melding gemaakt van de wapentest, zonder duidelijk te maken om wat voor wapen het precies gaat.

„Dit wapen wordt al ontwikkeld sinds de tijd van Kim Jong-il”, zegt de Zuid-Koreaanse bron. „Onze inlichtingendiensten hebben zich er steeds over geïnformeerd.” Kim Jong-il is de vader van de huidige dictator van Noord-Korea, Kim Jong-un. Die was naar verluidt aanwezig bij de wapentest.

Het is onduidelijk waarom Noord-Korea naar buiten is getreden met het nieuws over de test. Een bron binnen het Zuid-Koreaanse leger zegt tegen Yonhap dat het bericht mogelijk was bedoeld voor een Noord-Koreaans publiek en niet als machtsvertoon richting het buitenland.

Noord-Korea onderhandelt met de Verenigde Staten over het ontmantelen van kernwapens, maar die gesprekken verlopen stroef. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim zaten eerder dit jaar rond de tafel in Singapore. Ze spraken daar af werk te maken van denuclearisatie en vrede op het Koreaanse schiereiland.

Berichten over wapentesten kunnen worden gezien als een provocatie, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde schouderophalend. „We hebben er vertrouwen in dat de beloftes van president Trump en voorzitter Kim zullen uitkomen”, stelde een woordvoerder.

Noord-Korea leek vrijdag ook met een verzoenend gebaar richting de VS te komen. De geïsoleerde dictatuur maakte bekend een Amerikaanse burger te laten gaan die in oktober was aangehouden. Deze Bruce Byron Lowrance zou vanuit China illegaal de grens zijn overgestoken.