Noord-Korea haalt uit naar ‘imbeciel’ Biden

De Noord-Koreaanse staatsmedia heeft hard uitgehaald naar de voormalige Amerikaanse vice-president Joe Biden. Biden, die namens de Democraten een gooi wil doen naar het presidentschap in 2020, werd na kritiek op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un omschreven als "een imbeciel die de elementaire kwaliteiten van een mens mist".

Biden had bij de start van zijn campagne in Philadelphia afgelopen zaterdag de vraag opgeworpen of de Verenigde Staten een land is dat dictators en tirannen als Vladimir Poetin en Kim Jong-un wil omhelzen.

Het Koreaanse staatspersbureau KCNA reageerde door een hele lijst met incidenten van Biden op te sommen waaronder het moment dat hij in slaap viel tijdens een toespraak van zijn voormalige president Barack Obama in 2011. "We zullen nooit toestaan dat iemand de opperste leider van de Noord-Korea durft uit te dagen, maar zullen hem ervoor laten boeten", liet de KCNA weten. Het persbureau omschreef Biden als "een dwaas met een laag IQ".