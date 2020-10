Noord-Korea geeft Zuid-Korea tóch de schuld van doden ambtenaar

Noord-Korea heeft de schuld voor het doodschieten van een Zuid-Koreaanse overheidsfunctionaris die mogelijk wilde overlopen naar het noorden alsnog bij Seoel neergelegd. Eerder maakte dictator Kim Jong-un juist nog zijn excuses voor het doden van de man door Noord-Koreaanse troepen. Het incident zorgde voor veel verontwaardiging in Zuid-Korea.

Het slachtoffer werd eind september doodgeschoten, terwijl hij op een vlot in het water dreef. Kort daarvoor was hij verdwenen van een Zuid-Koreaans schip. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in beloofde vergeldingsmaatregelen.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zei Kim kort daarop het incident te betreuren. Hij stelde te hopen dat de relatie tussen beide landen er niet door verslechtert. „Het incident had niet moeten plaatsvinden”, zei het Noord-Koreaanse regime in een verklaring. „Er zijn meer dan tien schoten gelost als onderdeel van maatregelen om infectie met het coronavirus te voorkomen.”

Pyongyang komt nu dus terug op die spijtbetuiging. Het zuiden was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het incident, stelt staatspersbureau KCNA, doordat die het slachtoffer „onvoldoende onder controle” had. Daarbij speelde het voorval zich af in een „gevoelige hotspot” aan de grens, waar de spanningen recent zijn opgelopen door de coronapandemie, aldus KCNA. „Daarmee ligt de schuld voor het incident bij het zuiden. Dit is ons onveranderlijke standpunt.”