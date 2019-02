„Noord-Korea erkent voedseltekorten”

Een Noord-Koreaanse topfunctionaris heeft toegegeven dat zijn land gebukt gaat onder voedseltekorten. Dat blijkt uit een memo die is bemachtigd door het Amerikaanse NBC News.

De Noord-Koreaanse VN-ambassadeur Kim Song schrijft in het document dat zijn land in 2018 503.000 ton minder voedsel produceerde dat een jaar eerder. Dat komt volgens hem door ongekend hoge temperaturen, de droogte, zware regenval en de internationale strafmaatregelen tegen het regime in Pyongyang.

De diplomaat zegt dat rantsoenen voor Noord-Koreaanse gezinnen noodgedwongen naar beneden zijn bijgesteld en noemt de sancties „barbaars en inhumaan”. Ook doet Kim in de memo een dringend beroep op internationale organisaties om te reageren op de problematische voedselsituatie.

NBC News zegt de hand op de memo te hebben gelegd via de Noord-Koreaanse delegatie bij de Verenigde Naties. Het is onduidelijk hoe betrouwbaar de informatie is. Op de achtergrond speelt mee dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un binnenkort weer aan tafel zit met de Amerikaanse president Donald Trump.