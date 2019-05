Noord-Korea eist vrachtschip terug van VS

Noord-Korea eist het vrachtschip terug dat enkele dagen terug door de VS werd ingenomen. Pyongyang spreekt dinsdag van een „illegale daad”. De Amerikaanse regering zegt dat het schip, dat de naam ‘Wise Honest’ draagt, kolen transporteerde die gebruikt zouden kunnen worden voor de wapenindustrie. De inbeslagname volgt op twee raketlanceringen die Noord-Korea uitvoerde.

Het gaat om het één van de grootste vrachtschepen dat Noord-Korea in bezit heeft en is 177 meter lang. „De VS pleegt een onwettige en schandalige daad door ons schip in beslag te nemen”, zo luidt het in een verklaring van de Noord-Koreaanse regering. Het regime dreigt nu met politieke consequenties.

De Noord-Koreaanse leider Kim-Jong-un en de president van de VS Donald Trump ontmoetten elkaar twee keer in de hoop de relatie tussen de twee landen te verbeteren. De spanningen nemen de laatste tijd echter weer toe.