Noord-Korea draagt lichamen dode Amerikanen over

Noord-Korea draagt vrijdag het lichamelijk overschot van een onbekend aantal Amerikaanse soldaten over die zijn gesneuveld in de Koreaanse Oorlog tussen 1950 en 1953. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De Amerikaanse troepen in Zuid-Korea hadden vorige maand honderd houten transportkisten naar de gedemilitariseerde zone tussen de beide Korea’s gebracht. Noord-Korea had de kisten in ontvangst genomen en zal die naar verwachting vrijdag overdragen, meldt Yonhap.

De overdracht van Amerikaans soldaten was afgesproken tijdens de top tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders, Donald Trump en Kim Jong-un, afgelopen maand in juni in Singapore. De teruggave van de soldaten valt samen met de 65e verjaardag van de wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog op 27 juli 1953.