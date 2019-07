Noord-Korea bouwt nieuwe grote onderzeeboot

Noord-Korea staat op het punt een grote nieuwe onderzeeboot in gebruik te nemen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un inspecteerde het gevaarte onlangs, meldde staatspersbureau KCNA dinsdag. Waarnemers zien in het project een mogelijk voortgezette ontwikkeling van een door onderzeeërs gelanceerd ballistisch raketprogramma.

Kim inspecteerde de operationele en tactische gegevens en wapensystemen van de onderzeeër die werd gebouwd onder „zijn speciale aandacht”, en operationeel zal zijn in de wateren voor de oostkust, zei KCNA. Volgens het staatspersbureau is de operationele inzet van de onderzeeër nabij. KCNA heeft de wapensystemen van de onderzeeër niet beschreven of gezegd waar en wanneer de inspectie plaatsvond.

Noord-Korea heeft een grote onderzeevloot, maar slechts één bekende experimentele onderzeeboot die een ballistische raket kan dragen. Analisten zeiden dat op basis van de schijnbare grootte van de nieuwe onderzeeër, deze ontworpen lijkt om raketten te vervoeren.