De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton is een "oorlogsmaniak" die zo snel mogelijk op moet stappen. Dat zei het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op uitspraken van Bolton dat recente raketlanceringen van Noord-Korea in strijd waren met resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Noord-Korea’s reactie kwam vlak na sussende woorden van president Trump, die tijdens zijn bezoek aan Japan vertrouwen uitsprak in de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij noemde de Koreaanse raketten "kleine wapens" die bij sommige mensen voor opschudding hadden gezorgd, "maar niet bij mij". Hij noemde Kim een heel slimme man die zich ervan bewust is dat hij moet stoppen met kernwapens als hij zijn land verder wil ontwikkelen.

Maar het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde in reactie op Bolton juist dat het opgeven van rakettechnologie gelijk staat aan het opgeven van het recht op zelfverdediging. Het zou "meer dan stom" zijn dat de Noord-Koreaanse lanceringen VN-resoluties zouden schenden, zei de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Hij noemde Bolton "structureel gebrekkig": hij zou er alleen maar op uit zijn "vrede en veiligheid te vernietigen".

Trump schaarde zich maandag achter Noord-Korea’s oordeel over voormalig vicepresident Joe Biden. “Kim Jong-un zei dat Joe Biden een laag Q heeft. Ik denk dat ik dat met hem eens ben", zei de president maandag tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Japanse premier Shinzo Abe. Noord-Korea noemde Biden eerder een “gek met een laag IQ” en "een snob die elementaire kwaliteiten als menselijk wezen ontbeert".