‘Noord-Korea bestraft bestuurders om slachtoffers tyfoon’

Noord-Korea gaat „zware straffen” opleggen aan lokale bestuurders van de kuststad Wonsan waar eerder deze week een tyfoon aan land kwam. Het wordt hen verweten te weinig maatregelen te hebben genomen waardoor „tientallen slachtoffers” zijn gevallen. Ook provinciebestuurders moeten eraan geloven.

Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde NK News vanuit de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en ook de BBC bericht erover. Beide baseren zich op een nieuwsblad van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij dat het heeft over een „onverantwoordelijke houding” bij lokale bestuurders.

Tyfoon Maysak bereikte woensdag de oostkust van Noord-Korea. Hoeveel mensen precies door het natuurgeweld zijn omgekomen is niet bekend. De lokale bestuurders zouden volgens het staatsblad bevelen van de top van de Arbeiderspartij hebben genegeerd.

Op beelden die de staatsomroep KCTV eerder deze week uitzond is te zien dat bruggen en betonnen muren in de provincie Kangwŏn-do zijn vernield door het wassende water. De ontbossing van bergen en heuvels in het land en de achterstallige infrastructuur maakt Noord-Korea kwetsbaar voor natuurgeweld.

Tyfoon Maysak zorgde ook in buurland Zuid-Korea voor schade. Daar kwamen zeker twee mensen om het leven. In de zuidelijke stad Busan zijn meer dan 2200 mensen geëvacueerd.