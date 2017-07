„Noord-Korea bereidt nieuwe raketproef voor”

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben bij de Noord-Koreaanse stad Kusong activiteiten waargenomen die er op wijzen dat Noord-Korea een nieuwe raketproef voorbereidt. Volgens Amerikaanse functionarissen gaat het om een middellangeafstandsraket of wellicht zelfs een intercontinentale raket (ICBM). De proeflancering zou al over enkele dagen kunnen plaatshebben.

Op 4 juli testte Noord-Korea een raket die volgens Pyongyang de Amerikaanse staat Alaska zou kunnen bereiken. Tegelijkertijd beweerde Noord-Korea de techniek onder de knie te hebben gekregen die nodig is om een raket te voorzien van een kernkop. Volgens de Washington Post meent de inlichtingendienst van het Pentagon, de DIA, dat Noord-Korea volgend jaar al in staat moet worden geacht een nucleaire ICBM in te zetten.

Andere Amerikaanse analisten zijn het niet met de inschatting van de DIA eens. Een zei dat zo’n raket „een samenraapsel van oude Russische raketten” zou zijn, die alleen een gevaar voor de VS en hun bondgenoten vormt als het regime van Kim Jong-un zichzelf om zeep wil helpen.