Noord-Korea begint repetities voor grote parade

In Noord-Korea zijn de repetities begonnen voor de grote militaire parade die komende maand de 75e verjaardag van de Noord-Koreaanse communistische partij moet opluisteren. Dit berichtte persbureau Yonhap op basis van satellietbeelden. Op het vliegveld Mirim aan de oostrand van de hoofdstad Pyongyang zijn er al honderden voertuigen en duizenden militairen te zien bij een veld dat normaal gesproken wordt gebruikt voor het oefenen met parades.

De repetities beginnen later dan normaal, waarschijnlijk als gevolg van het coronavirus of als gevolg van het slechte weer. Het regime van dictator Kim Jong-un zou de parade 10 oktober kunnen gebruiken om nieuw wapentuig aan de wereld te tonen. Het stalinistisch geregeerde en geïsoleerde Noord-Korea ontwikkelt ondanks internationale sancties kernwapens.

Het International Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft er woensdag nog eens op gewezen dat de activiteiten waar Noord-Korea „mee doorgaat tot ernstige bezorgdheid leidt”. Het voortzetten van het nucleaire programma „is flagrant in strijd met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties”. Het Noord-Koreaanse regime heeft in 2003 het Verdrag tegen de Verspreiding van Kernwapens (NPT) opgezegd en is zelf kernwapens gaan maken.