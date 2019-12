Noord-Korea aast op zieke toerist

Het geïsoleerde Noord-Korea hoopt geld te verdienen aan zieke buitenlanders. De dictatuur van leider Kim Jong-un maakt werk van het opzetten van een medische toerisme-industrie, bericht partijkrant Rodong Sinmun

Noord-Korea gaat gebukt onder zware internationale sancties vanwege het nucleaire- en raketprogramma. Toerisme is voor het regime van Kim daarom een welkome bron van inkomsten. Dit jaar hebben volgens analisten al zo’n 350.000 Chinese toeristen een bezoek gebracht aan het land. Dat levert de staatskas volgens sommige schattingen zo’n 175 miljoen dollar (ruim 158 miljoen euro) op.

Een nieuwe overheidsinstelling moet nu gezondheidsklinieken gaan uitbaten bij warmwaterbronnen. Daar kunnen mensen met huidaandoeningen of gewrichtspijn verlichting vinden. Ook buitenlanders met oog- of gebitsklachten kunnen straks voor een behandeling terecht in het Oost-Aziatische land.

De keus om in te zetten op medisch toerisme is opvallend. De gezondheidszorg in Noord-Korea kampt volgens waarnemers met grote tekorten.