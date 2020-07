Noord-Ierse regeringspartij vraag om vertrek vicepremier

Het rommelt in de met veel moeite tot stand gekomen regeringscoalitie in Noord-Ierland. Regeringspartij DUP heeft aan vicepremier Michelle O’ Neill gevraagd af te treden zolang een onderzoek gaande is omdat ze mogelijk de coronaregels zou hebben overtreden.

O’Neill is ook de leider van de Noord-Ierse tak van Sinn Fein. In januari formeerden DUP en Sinn Fein bijna drie jaar na de verkiezingen na moeizame onderhandelingen een nieuwe regering.

O’Neill was onlangs aanwezig bij de uitvaart van een overleden partijlid. De politie onderzoekt of bij die gelegenheid de regels voor afstand houden vanwege het coronavirus zijn overtreden. In Noord-Ierland mogen maximaal dertig mensen buiten samenkomen. Bij de uitvaart waren ongeveer 120 mensen binnen in een kerk.

DUP vindt dat de vicepremier moet aftreden tot dit onderzoek is afgerond. O’Neill heeft eerder al verklaard dat ze de afstandsregels heeft gerespecteerd.