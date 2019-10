Noord-Ierse politie kan grens niet bewaken

De chef van de politie in Noord-Ierland heeft premier Boris Johnson gezegd dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is de grens te bewaken. Politiechef Simon Byrne zei volgens Ierse media in een gesprek van een half uur met de premier dat zijn korps de meer dan driehonderd grensovergangen onmogelijk kan controleren.

Het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) vormt een groot probleem voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, want Ierland is EU-lid en Noord-Ierland zou buiten de unie komen te liggen. Johnson heeft woensdag als oplossing aangedragen dat zijn land bij de brexit wel uit de douane-unie stapt, maar dat het voor goederen toch bij de interne EU-markt blijft horen. Volgens Johnson zijn dan wel grenscontroles nodig, maar met technische hulpmiddelen kan veel geregeld worden en er zouden maar beperkt echte grenscontroles aan de Noord-Ierse grens nodig zijn.