Noord-Ierse DUP steunt brexitdeal May niet

De tien Noord-Ierse parlementsleden van de pro-Britse DUP in het Lagerhuis steunen de brexitdeal van premier Theresa May zeker niet. Woordvoerder Nigel Dodds zei dat May „op een onvergeeflijke manier ” heeft gefaald om bij de EU betere afspraken te maken over de brexit.

May wil haar deal nog een keer voorleggen, nadat die al twee keer is weggestemd door het Lagerhuis. Het huis staat nu echter onder enorme druk om eieren voor zijn geld te kiezen. May heeft donderdag van de EU nog tot 22 mei de tijd gekregen voor de brexit die eigenlijk op 29 maart in de planning stond. De EU heeft daarbij geëist dat Londen alsnog akkoord gaat met de brexitdeal die de regering van May heeft gesloten.

Het Verenigd Koninkrijk zou zonder afspraken met Brussel op een chaotische manier uit de unie stappen en daadoor enorme economische schade kunnen lijden.