Noord-Ierse DUP definitief tegen brexitdeal

De belangrijkste partij van de pro-Britse Noord-Ieren, de DUP, stemt in het Lagerhuis tegen de deal die premier Johnson met de EU heeft gesloten over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. De DUP blijft er in een verklaring bij dat de nieuwe brexitdeal, net als eerdere, „de eenheid van het Verenigd Koninkrijk ondermijnt” en niet gunstig is voor de economie in het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) als gevolg van allerlei douaneregelingen.

De DUP heeft tien zetels in het Lagerhuis van 650 leden, maar een aantal brexithardliners onder de Conservatieven sympathiseren met deze Noord-Ieren die de eenheid van het land zeggen te verdedigen.

In Noord-Ierland wonen bijna 2 miljoen mensen en de DUP vertegenwoordigt de veelal protestantse Noord-Ieren die zich veel meer verwant voelen met de rest van het koninkrijk dan met de republiek Ierland. De DUP wil daarom niet worden ‘losgemaakt’ van de overige Britten en wijst onderlinge grenscontroles tussen de delen van het Verenigd Koninkrijk af. De Noord-Ieren die bij de republiek willen horen, dulden geen grenscontroles op het eiland.

In de brexitdeal van donderdag komen er volgens de DUP grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het koninkrijk. Noord-Ierland blijft weliswaar op papier in het douanegebied van Groot-Brittannië, maar in de praktijk komen er controles, omdat de regio voor talrijke handelsgoederen onderworpen zal zijn aan de regels van de Europese douane-unie. Het hele systeem waarmee bepaalde goederen wel en andere niet in een bepaald douanegebied vallen, bezorgt Noord-Ierland volgens de DUP bovendien „administratieve lasten die een schaduw over de toekomst werpen”.