‘Noord-Ierland wil scholen zeker 16 weken sluiten’

Als de scholen in Noord-Ierland dichtgaan wegens de uitbraak van het coronavirus, dan zal dat voor zeker 16 weken zijn. Dat heeft premier Arlene Foster zaterdag volgens de BBC gezegd na een vergadering van de belangrijkste minister van haar regering en die van de Republiek Ierland. Het aantal besmettingsgevallen in Noord-Ierland is licht gestegen tot 34.

Fosters naaste collega Michelle O’Neill riep vrijdag al op de scholen met onmiddellijke ingang te sluiten in navolging van de Republiek Ierland. Daar besloot premier Leo Varadkar donderdag de deuren van de onderwijsinstellingen dicht te doen tot in elk geval 29 maart. Varadkar was zaterdag bij het overleg met de Noord-Ieren, waar O’Neill haar oproep herhaalde.

Wanneer de maatregel ingaat, is echter nog onduidelijk. „Op het moment dat het ons wordt geadviseerd op medische gronden. Kinderen zullen dan een aanzienlijke periode thuis moeten blijven. Als we de schooldeuren dichtdoen dan blijven ze dicht voor ten minste zestien weken”, aldus Foster, na het ‘noord-zuid-beraad’ in Armagh.