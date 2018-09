Noord- en Zuid-Korea zetten stap richting vrede

Noord- en Zuid-Korea hebben een nieuwe stap gezet in het vredesproces tussen beide landen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, hebben tijdens de driedaagse top in Pyongyang afgesproken zich in te zetten voor een kernwapenvrij en vredevol schiereiland.

Kim heeft volgens persbureau Yonhap toegezegd dat internationale waarnemers worden toegelaten om toe te zien op de „permanente ontmanteling” van de belangrijkste raketinstallaties. Ook is het land bereid om het nucleaire onderzoekscentrum van Yongpyong te sluiten. Voor dat laatste moeten de Verenigde Staten wel gelijkwaardige maatregelen nemen.

Kim en Moon spraken tijdens een gezamenlijke persconferentie. Volgens de Zuid-Koreaanse president hebben ze afgesproken dat het Koreaanse schiereiland een „land van vrede zonder kernwapens en nucleaire dreigingen” moet worden. Kim zei dat hij binnenkort een bezoek brengt aan Seoul. Vermoedelijk is dat nog voor het einde van dit jaar.

De twee leiders zetten na afloop van de tweede dag een handtekening onder een verklaring. Volgens Kim biedt „de septemberverklaring” meer ruimte voor de verbetering van de relaties tussen noord en zuid en brengt die „het tijdperk van vrede en welvaart dichterbij”. Het is volgens Moon de eerste keer dat de twee landen over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland spraken.

Ook maakten de twee landen bekend dat ze in 2032 samen de Olympische Spelen willen organiseren.