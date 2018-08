Noord- en Oostzee steeds warmer

De temperatuur van het oppervlaktewater in de Noordzee nadert recordhoogten, meldt het Duitse Bondsbureau voor Scheepvaart en Hydografie (BSH) in Hamburg vrijdag. In juli lag de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op 16,3 graden, een tiende graad onder de recordtemperatuur van 2014.

De BSH verwacht een verdere stijging door de aanhoudende warmte. De temperatuurstijging tussen maart en juli was met 11,4 graden uitzonderlijk groot en snel en is nog niet eerder geregistreerd.

In de Oostzee werden zelfs records gebroken. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur lag met 20 graden zelfs een halve graad boven het record van juli 2014. Het kwik komt daarmee 2,8 graden boven het langjarig gemiddelde in de afgelopen dertig jaar.