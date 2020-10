Noord-Cyprioten kiezen Ersin Tatar als president

De internationaal niet-erkende republiek Noord-Cyprus heeft een nieuwe president gekozen. Volgens het voorlopige resultaat stemden de kiezers met 51,7 procent van de stemmen voor premier Ersin Tatar, zoals de staatsomroep BRT zondag meldde.

Tatar van de conservatieve Nationale Eenheidspartij (UBP) won in de beslissende verkiezingsronde van zijn uitdager en de zittende leider van het verdeelde mediterrane eiland, Mustafa Akinci. De onafhankelijke Akinci kreeg 48,3 procent van de stemmen. Volgens het Turkse persbureau Anadolu was de opkomst 67,3 procent.

Tatar, die wordt gesteund door Ankara, pleit voor een tweestatenoplossing. Akinci wil een hereniging van het verdeelde eiland in de Middellandse Zee.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan feliciteerde Tatar met zijn overwinning kort na de uitslag via Twitter. Van zijn kant bedankte Tatar Erdogan in een toespraak voor zijn steun na de bekendmaking van de resultaten.

De beslissende verkiezingsronde was nodig nadat geen enkele kandidaat een week eerder de vereiste absolute meerderheid van stemmen had behaald. In totaal hadden zich elf mensen kandidaat gesteld voor de verkiezingen. Zo’n 200.000 mensen waren opgeroepen om te stemmen.

Cyprus is sinds 1974 verdeeld na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. De Republiek Cyprus, waarvan de regering het zuidelijke deel controleert, maakt sinds 2004 deel uit van de Europese Unie. De laatste onderhandelingen om de deling terug te draaien zijn in 2017 mislukt.

De verkiezing vond ook plaats te midden van een geschil tussen Turkije en Griekenland en de Republiek Cyprus over aardgasvoorraden in het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Tatar gooide begin oktober ook nog olie op het vuur door de heropening aan te kondigen van een ooit vermaard strand in de al decennia verlaten badplaats Varosha, voorstad van de havenstad Famagusta. De stap is een doorn in het oog van de Cypriotische regering, omdat het in strijd is met wapenstilstandsafspraken die destijds onder toezicht van de Verenigde Naties zijn gemaakt.