Noor tot 14 jaar veroordeeld in Rusland

De Noor Frode Berg is in Rusland tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage voor zijn land. Volgens de rechtbank heeft de 63-jarige Berg informatie verzameld over Russische atoomonderzeeƫrs en die doorverkocht aan de Noorse geheime dienst. Berg heeft dit bestreden in de rechtszaak, maar gaat volgens zijn raadsman niet in hoger beroep.

Berg werd eind 2017 in een hotel in Moskou gearresteerd. Hij heeft wel toegegeven voor een Noorse inlichtingendienst als koerier te hebben opgetreden, maar van de operatie zou hij niets hebben geweten. Zijn advocaten hopen dat president Poetin nu het proces is afgerond gratie verleent omdat die daar op heeft gezinspeeld.