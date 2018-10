De Noor Geir Pedersen volgt Staffan de Mistura op als speciaal gezant van de VN voor Syrië. Hij werd woensdag door secretaris-generaal António Guterres benoemd.

Pedersen wordt de vierde VN-afgezant in de meer dan zeven jaar dat in het land een bloedige burgeroorlog woedt. Zijn voorgangers hebben nagenoeg geen voortgang geboekt in hun zoektocht naar een vreedzame oplossing.

Pedersen (63) is nu ambassadeur voor Noorwegen in China. De Italiaans-Zweedse diplomaat De Mistura vertrekt eind deze maand.