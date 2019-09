Noor die moskee aanviel had racistisch motief

De 22-jarige Philip Manshaus die in augustus het vuur opende in een moskee in Oslo, had racistische motieven. Dat zegt de politie dinsdag. De Noor liep het islamitische geloofshuis binnen met vuurwapens, maar werd snel overmeesterd en aangehouden. Vlak daarvoor vermoordde Manshaus thuis zijn 17-jarige stiefzus omdat zij van Chinese afkomst was.

Op het moment dat Manshaus de moskee belaagde waren drie mensen binnen. Een van hen, de 65-jarige man die hem overmeesterde, raakte lichtgewond.

"De uitleg van Manshaus en het technisch bewijs maken duidelijk dat hij zijn stiefzus vermoordde omdat ze van Aziatische oorsprong was", liet een politiewoordvoerder dinsdag weten. De Noorse politie hield er eerder ook rekening mee dat het slachtoffer door Manshaus werd vermoord omdat zij wist wat hij van plan was.

De Noor heeft zijn daad inmiddels bekend, maar ontkent formeel het plegen van een terreurdaad. Hij filmde zijn aanval op de moskee, net als Brenton Tarrant, die in maart 51 moskeegangers doodschoot in Nieuw-Zeeland.