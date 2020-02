Noodziekenhuis voor viruspatiënten in Wuhan maandag open

Het ziekenhuis dat in de Chinese stad Wuhan speciaal is gebouwd voor slachtoffers van het coronavirus gaat maandag open. Dat meldden Chinese media zondag. Het Huoshenshan-hospitaal is binnen tien dagen gebouwd en biedt plaats aan duizend patiënten.

Bouwvakkers werkten dag en nacht om het ziekenhuis te bouwen. Bij de bouw werden tientallen graafmachines en andere werktuigen ingezet. Op een andere plek in Wuhan wordt ook nog een ander ziekenhuis gebouwd vanwege het coronavirus. Het Leishenshan-ziekenhuis, waar 1500 patiënten worden opgevangen, gaat donderdag in gebruik.

Het is niet de eerste keer dat China binnen enkele dagen een ziekenhuis bouwt. In 2003 gebeurde dat ook al, toen in de buurt van hoofdstad Peking vanwege de uitbraak van het SARS-virus.

Het nieuwe coronavirus heeft meer dan 14.000 mensen in heel China besmet, 304 mensen zijn inmiddels bezweken. Meerdere landen hebben besmettingen gemeld.