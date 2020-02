Noodziekenhuis voor viruspatiënten in Wuhan geopend

Het noodziekenhuis dat in de Chinese stad Wuhan gebouwd is voor slachtoffers van het coronavirus is maandag geopend. Het Huoshenshan-hospitaal is in ruim een week gebouwd en biedt plaats aan duizend patiënten. Zo’n 1400 militaire medici zullen er patiënten gaan behandelen.

Op woensdag opent in Wuhan een tweede ziekenhuis met meer dan duizend extra bedden. De ziekenhuizen moeten het tekort aan bedden in de stad verminderen, waar medische faciliteiten de afgelopen weken de toestroom niet meer aankonden.

Het is niet de eerste keer dat China binnen enkele dagen een ziekenhuis bouwt. In 2003 gebeurde dat ook al, toen in de buurt van hoofdstad Peking vanwege de uitbraak van het SARS-virus.

Het nieuwe coronavirus heeft meer dan 17.000 mensen in heel China besmet, 361 mensen zijn inmiddels overleden. Meerdere landen hebben besmettingsgevallen gemeld.