Noodweer verdrijft toeristen uit Tatra

Noodweer heeft in het zuiden van Polen en noorden van Slowakije tot overstromingen en andere wateroverlast geleid. Honderden toeristen in het geliefde Tatra-gebergte zijn er vertrokken of geƫvacueerd. Ook bewoners wijken uit voor overstromingen.

In de bergen zijn in korte tijd na hevige regens beekjes in grote waterstromen veranderd. In de Poolse Tatra zijn meerdere campings en jeugdherbergen ontruimd. Rond de plaats Zakopane, circa 330 kilometer ten zuiden van Warschau, hebben de autoriteiten wandelpaden afgezet om te voorkomen dat wandelaars zich op deels weggeslagen paden wagen.

In Slowakije zijn hulpverleners woensdagavond begonnen mensen uit bedreigde plaatsen te evacueren. Alleen al in de gemeente Stara Lesna, ten zuidoosten van het Poolse Zakopane, zijn 270 mensen uit woningen en vakantiehuizen gehaald en ondergebracht in noodopvang.